Ternana Women-Genoa San Valentino si colora d’arte con Lo Zoo di Simona
E’ San Valentino e la Ternana Women lo festeggia portando in campo anche un tocco di arte. Prima della partita contro il Genoa, in programma sabato alle 12:30, la società ha annunciato che ci sarà anche “Lo Zoo di Simona”. L’obiettivo è rendere il match più speciale, un modo per unire sport e cultura in una giornata di festa.
La Ternana Women e Lo Zoo di Simona insieme per un San Valentino speciale. In occasione della prossima e attesissima sfida salvezza contro il Genoa, in programma sabato 14 febbraio alle ore 12:30, la Ternana Women ha scelto di rendere ancora più suggestiva una giornata che intreccia amore, sport e senso di appartenenza. Per l’occasione, l’Hospitality del “Moreno Gubbiotti” ospiterà un’estemporanea firmata dall'artista ternana, trasformandosi per un giorno in una vero e proprio Atelier. Per celebrare questo percorso è stata realizzata una locandina “special edition”, unica nel suo genere con gli elementi iconici dell’universo de Lo Zoo di Simona.🔗 Leggi su Ternitoday.it
