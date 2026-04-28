Sotto Piazza della Libertà vandali in azione

Sotto Piazza della Libertà, alcune aree risultano gravemente danneggiate a causa di ripetuti atti di vandalismo. Le strutture sono state colpite da diversi atti che hanno lasciato segni evidenti di rottura e deturpazione. La zona, che si trova sottostante la piazza principale, presenta evidenti segni di danneggiamento causati da persone non identificate. Le autorità competenti sono state informate e stanno procedendo alle verifiche del caso.

Tempo di lettura: 2 minuti Appare vistosamente danneggiato da continui raid vandalici il sotto Piazza della Libertà. La passeggiata sul mare più bella di Salerno destinata a traghettare i turisti che sbarcano alla stazione marittima verso il cuore della città si presenta così. Pannelli divelti e danneggiati in più punti nell’area del solarium mentre la passeggiata artistica creata dalla Camera di Commercio con le fotografie dei posti più belli di Salerno è ora accompagnata da scritte che deturpano i muri. Non è la prima volta che la zona viene presa d’assalto. Mesi scorsi più volte sono infatti stati segnalati danni all’area giochi. Oggi la furia si è scatenata nella zona solarium, una panchina lunga a ridosso del mare, che si affaccia sul golfo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sotto Piazza della Libertà, vandali in azione Notizie correlate Leggi anche: Vandali in azione: statua per Guareschi divelta e abbandonata sotto a un albero Leggi anche: Il Grande Reset sotto processo in Olanda. PIAZZA LIBERTA’ Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rifiuti in Piazza della Libertà, degrado e sporcizia nei pressi dei locali; Salerno corre forte: Kadiri fa il vuoto, Volpe lascia il segno.; Locandina con un pugno alzato sotto attacco di Maloberti a Rivergaro. Gatti: Se avesse partecipato al 25 Aprile avrebbe capito che non c'è niente di partitico; 25 aprile, piazza piena per l’orazione di Andrea Pennacchi che ha ricordato le parole del padre partigiano. Piazza della Libertà. Tra eleganza e pericoli: Portici sotto assedioDi giorno è uno dei salotti più frequentati della città, di notte un dormitorio. Piazza della Libertà vive due vite opposte e inconciliabili: mentre i locali provano a tenerla viva, i portici tornano ... lanazione.it Piazza della Libertà tra nuove attività e giacigli di fortunaSono tre le attività commerciali pronte ad aprire i battenti sotto i portici del Crescent su piazza della Libertà a Salerno. Sono infatti le prime tre attività che inaugurano così la stagione - attesa ... ilmattino.it Non è una domenica come le altre per Trani. Sotto il sole di Piazza della Repubblica, il silenzio della politica di palazzo è stato squarciato dal "momento della verità" di Vito... Guarda le foto facebook