In Olanda si apre un procedimento legale riguardante il cosiddetto Grande Reset. Tra gli imputati figurano figure come Bill Gates e il rappresentante di Pfizer, insieme allo Stato olandese e al primo ministro Rutte, collegato alla Nato. La causa coinvolge diversi enti e personalità, che sono chiamati a rispondere delle accuse avanzate contro di loro in questo procedimento giudiziario.

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 21 marzo 2026 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta Emergono due casi giudiziari intentati da vittime di effetti collaterali del presunto vaccino AntiCovid e rappresentati dall’avvocato olandese Peter Stassen. La prima causa è stata avviata nel 2023 da 7 vittime di lesioni causate dai cd vaccini C-19, una delle quali è poi deceduta. La seconda è stata intentata a marzo 2025 da altre 3 vittime. Tra gli imputati, oltre a Bill Gates e Bourla (Pfizer), ci sono lo Stato olandese, l’ex primo ministro e attuale Segretario Generale della Nato, Rutte e diversi giornalisti e funzionari della sanità pubblica olandese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Il Grande Reset sotto processo in Olanda. PIAZZA LIBERTA’

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