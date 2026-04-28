Sosta selvaggia | Regolate gli accessi

La questione dei parcheggi presso l’ospedale Sant’Andrea si è fatta insostenibile a causa di soste selvagge che si verificano ormai con frequenza. Le auto si parcheggiano ovunque, creando disagi per i cittadini e ostacolando l’accesso alle strutture sanitarie. In risposta, è stato richiesto di regolare gli accessi per cercare di migliorare la situazione e ridurre le soste irregolari.

"La situazione dei parcheggi all’ospedale Sant’Andrea ha superato da tempo il limite della tollerabilità". Così Luca Comiti (nella foto), segretario generale della Cgil della Spezia, interviene su un problema segnalato più volte da operatori sanitari e pazienti, ma che continua a rimanere irrisolto. "Ci troviamo di fronte a uno scenario inaccettabile: auto parcheggiate ovunque, nelle aiuole, negli spazi riservati ai vigili del fuoco, davanti alle scale antincendio. Una condizione che compromette non solo il decoro, ma soprattutto i livelli minimi di sicurezza. Si arriva paradossalmente a sperare che non si verifichi mai un’emergenza, perché sarebbe difficile persino garantire l’accesso ai mezzi di soccorso o la gestione di un’eventuale evacuazione".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sosta selvaggia: "Regolate gli accessi" Walt Disney World on a Budget MEGA Vlog | Economy Travel Day & All Star Sports | 2026 | Adam Hattan Notizie correlate Leggi anche: Da domani nuove tariffe. Ora la sosta costa di più: "Valuteremo l’impatto. Ztl? Troppi gli accessi" Leggi anche: Tutti gli interventi per la mobilità. Biciclette, pedoni e sosta selvaggia: "In un anno completeremo il piano" Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Sosta selvaggia: Regolate gli accessi; Lotta a mala movida e sosta selvaggia. Raffica di sanzioni e controlli serrati. Sosta selvaggia: Regolate gli accessiLa situazione dei parcheggi all’ospedale Sant’Andrea ha superato da tempo il limite della tollerabilità. Così Luca Comiti (nella ... lanazione.it Ostia, la prima tintarella brucia il portafogli: valanga di multe per sosta selvaggiaQuasi 400 sanzioni nel weekend tra i Cancelli e il centro: nel mirino auto su ciclabili e strisce. Maxi multe anche per i parcheggiatori abusivi e un neopatentato ubriaco ... romatoday.it Ostia, controlli sul litorale: nel mirino abusivi, fenomeni illegali e sosta selvaggia Nel weekend appena trascorso, la #PoliziaRomaCapitale ha messo in campo un’importante operazione di controllo sul litorale di Ostia, tra le mete più frequentate dai cittadini. I n - facebook.com facebook Ostia, la prima tintarella brucia il portafogli: valanga di multe per sosta selvaggia ift.tt/N3GX1Kc x.com