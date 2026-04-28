Sospesa la nomina del dirigente dell’Autorità di audit sui programmi Ue

La Giunta regionale siciliana ha deciso di sospendere in autotutela la nomina di Marco Sambataro a dirigente generale dell’Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dall’Unione europea. La decisione riguarda l’efficacia della nomina, effettuata di recente, e coinvolge una struttura della Presidenza regionale responsabile dei controlli sui fondi europei. La sospensione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi.

La Giunta regionale siciliana ha deciso di sospendere in autotutela l’efficacia della nomina di Marco Sambataro a dirigente generale dell’Ufficio speciale Autorità di audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, struttura della Presidenza della Regione incaricata dei controlli sui.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Marco Sambataro nominato nuovo dirigente dell'autorità di AuditÈ Marco Sambataro il nuovo dirigente generale dell'Autorità di Audit della Presidenza della Regione Siciliana. Nomina autorità di Audit, la Cisl Fp Sicilia non ci sta“In merito alla recente nomina del nuovo dirigente generale dell’Autorità di Audit della presidenza della Regione Siciliana, esprimiamo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sospesa la nomina del dirigente dell’Autorità di audit sui programmi Ue; Sospesa la nomina di Sambataro all’Autorità di audit: saranno svolti nuovi approfondimenti; Regione Siciliana, sospesa in autotutela la nomina di Sambataro; Conflitto d'interessi, la Giunta regionale sospende la nomina di Marco Sambataro all'Autorità di audit. Regione Siciliana, sospesa la nomina di Sambataro all’Autorità di auditPALERMO - La giunta della Regione Siciliana, nella seduta odierna, ha deliberato la sospensione in autotutela dell’efficacia della nomina di Marco ... newsicilia.it Sambataro all’Autorità di audit: la giunta sospende la nominaPALERMO – La giunta regionale, nella seduta di oggi, ha deliberato la sospensione in autotutela dell’efficacia della nomina di Marco Sambataro a dirigente generale dell’Ufficio speciale Autorità di au ... livesicilia.it +++PORTI, LETTORI (PD): "LA PUGLIA NON PUÒ DIVENTARE PERIFERIA DI ROMA. UNA MOZIONE SOSTENUTA DA TUTTO IL GRUPPO CONSILIARE PER DIFENDERE L'AUTONOMIA DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO - facebook.com facebook Giunta Schifani sospende nomina dirigente all'Autorità di audit. In attesa di approfondimenti su eventuale conflitto di interessi #ANSA x.com