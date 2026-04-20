Marco Sambataro nominato nuovo dirigente dell' autorità di Audit

Marco Sambataro è stato nominato nuovo dirigente generale dell'Autorità di Audit della Presidenza della Regione Siciliana. La nomina è stata comunicata dall'ente competente e avviene in seguito a un procedimento ufficiale. La sua designazione entrerà in vigore immediatamente, sostituendo il precedente responsabile. La figura assume il ruolo di vertice dell’ente incaricato di verificare l’efficienza e la regolarità delle attività amministrative regionali.