Marco Sambataro nominato nuovo dirigente dell' autorità di Audit
Marco Sambataro è stato nominato nuovo dirigente generale dell'Autorità di Audit della Presidenza della Regione Siciliana. La nomina è stata comunicata dall'ente competente e avviene in seguito a un procedimento ufficiale. La sua designazione entrerà in vigore immediatamente, sostituendo il precedente responsabile. La figura assume il ruolo di vertice dell’ente incaricato di verificare l’efficienza e la regolarità delle attività amministrative regionali.
È Marco Sambataro il nuovo dirigente generale dell'Autorità di Audit della Presidenza della Regione Siciliana. La nomina ha ricevuto il via libera della giunta nel corso della convocazione di questo pomeriggio e decorrerà dal prossimo primo giugno. Soggetto esterno all'amministrazione regionale.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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