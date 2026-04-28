Sosa a sorpresa | Vedendo le gare di Parma e con la Lazio il dubbio che il ciclo-Conte sia finito l’ho avuto
Roberto Sosa, ex attaccante che ha giocato in diverse squadre italiane e all'estero, ha espresso un commento inaspettato riguardo alle recenti prestazioni della squadra di calcio. Dopo aver osservato le ultime partite, in particolare contro Parma e Lazio, ha dichiarato di aver avuto il sospetto che il ciclo dell'allenatore sia giunto al termine. Sosa, che ha concluso la carriera a Napoli, vive ancora nella città partenopea.
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