Sosa a sorpresa | Vedendo le gare di Parma e con la Lazio il dubbio che il ciclo-Conte sia finito l’ho avuto

Roberto Sosa, ex attaccante che ha giocato in diverse squadre italiane e all'estero, ha espresso un commento inaspettato riguardo alle recenti prestazioni della squadra di calcio. Dopo aver osservato le ultime partite, in particolare contro Parma e Lazio, ha dichiarato di aver avuto il sospetto che il ciclo dell'allenatore sia giunto al termine. Sosa, che ha concluso la carriera a Napoli, vive ancora nella città partenopea.