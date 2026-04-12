Nella partita tra Parma e Napoli, si prevede il ritorno di Hojlund tra le fila degli ospiti, mentre il Parma dovrà fare a meno di Pellegrino, squalificato. Al suo posto, Ondrejka potrebbe essere impiegato in attacco. La formazione delle due squadre presenta alcune variazioni rispetto alle ultime uscite, con il Parma che si prepara a scendere in campo con una novità in attacco.

Parma-Napoli apre il pomeriggio di Serie A con alcune novità di formazione. I padroni di casa devono fare a meno dello squalificato Pellegrino, con Ondrejka pronto a sostituirlo in attacco. Nel Napoli, invece, Conte valuta due rientri importanti dal primo minuto: Politano sulla fascia destra e Hojlund come riferimento centrale offensivo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parma-Napoli, le probabili: Conte ritrova Hojlund, sorpresa davanti per il Parma

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