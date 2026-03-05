controlli in bolognina 80 identificati

I carabinieri della compagnia di Borgo Panigale hanno condotto controlli approfonditi nel quartiere Bolognina, identificando complessivamente 80 persone e ispezionando locali e attività commerciali. L’operazione si è svolta nella serata di ieri e ha interessato diverse zone del quartiere Navile, tra via Carracci e la Pescarola. Le verifiche sono state eseguite in modo esteso e mirato.

Controlli a tappeto in Bolognina, con 80 identificati e ispezioni in locali e attività commerciali. I carabinieri della compagnia di Borgo Panigale l'altra sera hanno messo in campo un'attività ad alto impatto che ha coinvolto buona parte del quartiere Navile, da via Carracci alla Pescarola. Il servizio ha visto in campo, oltre alle pattuglie territoriali dell'Arma, anche i carabinieri del Nas e del Nil. Nel corso della serata sono stati denunciati in cinque e sono state sequestrate diverse dosi di coca, hashish, marijuana e anche ketamina. In particolare, due trentenni, un uomo e una donna, sono stati trovati in possesso di 10 grammi di hashish, 5 dosi di ketamina, due coltelli e alcuni documenti risultati rubati.

