La città si tuffa nel festival di Sanremo

Da ilrestodelcarlino.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il successo del FantaSanremo ha motivato il coinvolgimento di Porto Sant’Elpidio nel Festival di Sanremo. La causa è il crescente interesse dei giovani per il gioco, che collega la città alle atmosfere del celebre evento musicale. Ogni anno, sempre più ragazzi partecipano e organizzano attività legate al festival, rafforzando il legame tra le due realtà. La presenza di Porto Sant’Elpidio si fa sentire anche quest’anno, con diverse iniziative in programma.

Cresce e si rafforza ogni anno di più il legame tra la città di Sanremo e il Festival della canzone italiana e la città costiera Porto Sant’Elpidio, galeotto quel fantasy game che è il FantaSanremo, ideato da un team di ragazzi elpidiensi. Un gioco che non conosce crisi e che, a ogni edizione della kermesse è capace di rinnovarsi, arricchirsi, aumentando sensibilmente il suo appeal, avendo già superato quota due milioni di squadre. I ragazzi del FantaSanremo si sono già accasati nella città dei fiori e domenica scorsa hanno ricevuto la visita del sindaco Massimiliano Ciarpella e del vicesindaco Andrea Balestrieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

