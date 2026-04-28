L' orso fa il bagno ai Laghi di Lamar e i turisti riprendono la scena | Forse aveva caldo Video

Un video registrato da alcuni escursionisti ai laghi di Lamar mostra un orso che si immerge e nuota nelle acque del lago. La scena ha attirato rapidamente l'attenzione online, diventando virale nelle ultime ore. Nei commenti degli spettatori, si ipotizza che l'animale possa essersi rinfrescato a causa del caldo. La registrazione è stata condivisa sui social network e ha suscitato curiosità tra gli utenti.

Ci ha messo una manciata di minuti per diventare virale e per conquistarsi la popolarità sul web nelle ultime ore: parliamo del video girato da alcuni escursionisti ai laghi di Lamar in cui si vede una scena quanto meno insolita, ovvero un orso che nuota nelle acque del lago.A riprendere e la.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Bergamo, il bar che fa pagare un euro per il bagno. Colpa dei «turisti maleducati»Il Fuoriporta House Bar di Bergamo ha deciso di far pagare 1 euro per usare il bagno a chi entra nel locale senza consumare. Omicidio Rogoredo, il cugino di Mansouri: “Forse aveva video del poliziotto mentre picchiava gente”Il cugino di Abderrahim Mansouri, ucciso dall'agente Carmelo Cinturrino a Rogoredo, racconta a Fanpage. Contenuti e approfondimenti Si parla di: L'orso fa il bagno ai Laghi di Lamar e i turisti riprendono la scena: Forse aveva caldo (Video); Guarda l’orso: speremo che nol vegna qua, dai ndemo adesso. Se vede che el gaveva caldo. La sorpresa degli escursionisti che vedono un orso nuotare nel lago (VIDEO). Orso attraversa il lago di LamarIncredibile video di un gruppo di escursionisti sul lago di Lamar. Un orso si è immerso nello specchio d’acqua del Trentino e lo ha attraversato a nuoto. msn.com