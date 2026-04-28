L' orso fa il bagno ai Laghi di Lamar e i turisti riprendono la scena | Forse aveva caldo Video

Da trentotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video registrato da alcuni escursionisti ai laghi di Lamar mostra un orso che si immerge e nuota nelle acque del lago. La scena ha attirato rapidamente l'attenzione online, diventando virale nelle ultime ore. Nei commenti degli spettatori, si ipotizza che l'animale possa essersi rinfrescato a causa del caldo. La registrazione è stata condivisa sui social network e ha suscitato curiosità tra gli utenti.

Ci ha messo una manciata di minuti per diventare virale e per conquistarsi la popolarità sul web nelle ultime ore: parliamo del video girato da alcuni escursionisti ai laghi di Lamar in cui si vede una scena quanto meno insolita, ovvero un orso che nuota nelle acque del lago.A riprendere e la.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Si parla di: L'orso fa il bagno ai Laghi di Lamar e i turisti riprendono la scena: Forse aveva caldo (Video); Guarda l’orso: speremo che nol vegna qua, dai ndemo adesso. Se vede che el gaveva caldo. La sorpresa degli escursionisti che vedono un orso nuotare nel lago (VIDEO).

laghi di lamar l orso fa ilOrso attraversa il lago di LamarIncredibile video di un gruppo di escursionisti sul lago di Lamar. Un orso si è immerso nello specchio d’acqua del Trentino e lo ha attraversato a nuoto. msn.com

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