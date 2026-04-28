Sora viola gli obblighi del DASPO | denunciato un tifoso

Una persona residente a Sora è stata denunciata dalla Polizia di Stato per aver violato le prescrizioni imposte dal DASPO, il decreto che vieta di frequentare determinati eventi sportivi. La denuncia è scattata dopo controlli di routine durante un evento pubblico. L'uomo non avrebbe rispettato le limitazioni che gli erano state imposte in precedenza. La vicenda è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale delle forze dell’ordine.

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo residente a Sora per violazione delle prescrizioni legate al DASPO.Il soggetto, tifoso della squadra cittadina impegnata nel campionato nazionale di Serie D, girone F, non ha rispettato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria presso il locale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Viola gli obblighi della sorveglianza speciale per passeggiare, denunciato 52enneI carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno denunciato un 52enne residente a Mascalucia con le... Viola gli obblighi di dimora, arrestatoAveva l’obbligo di dimora e di restare in casa durante la notte, ma non lo ha rispettato, ed ora è stato arrestato.