Viola gli obblighi di dimora arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver violato l’obbligo di dimora e di rimanere in casa durante le ore notturne. La misura restrittiva gli era stata imposta, ma lui avrebbe ignorato le disposizioni, portando così all’arresto da parte delle forze dell’ordine. L’intervento è avvenuto in seguito a verifiche sul rispetto delle restrizioni imposte dal giudice.

Aveva l’obbligo di dimora e di restare in casa durante la notte, ma non lo ha rispettato, ed ora è stato arrestato. È accaduto a Itri, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 45enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione dell’ordinanza di arresti domiciliari.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Vìola gli obblighi familiari, arrestato un uomo che deve espiare un mese di reclusioneA Silvi Marina, come riporta LaPresse, i carabinieri hanno arrestato un uomo del posto in esecuzione di un'ordinanza di detenzione domiciliare. Viola più volte il divieto di dimora, 24enne rintracciato a arrestatoL’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di diversa natura e irregolare sul territorio nazionale, è stato intercettato dagli agenti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: San Gregorio d'Ippona, viola gli obblighi di assistenza familiare e finisce agli arresti domiciliari; Valle di Maddaloni (CE). Viola ripetutamente gli obblighi imposti dalla comunità: torna il carcere 57enne; Vìola gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e viene 'spedito' ai domiciliari; Viola gli obblighi della sorveglianza speciale: denunciato un pregiudicato a Tropea. Vìola gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e viene 'spedito' ai domiciliariProvvedimento della Corte d’Appello di Napoli su richiesta dell’Autorità giudiziaria: decisivo il mancato rispetto dell’obbligo di presentazione da parte del 21enne ... casertanews.it Viola gli obblighi della sorveglianza speciale: denunciato un pregiudicato a TropeaL’uomo non è stato rintracciato in casa durante un controllo dei Carabinieri; era sottoposto alla misura preventiva con obbligo di soggiorno n ... zoom24.it Aggredisce l’ex moglie in un locale e viola il divieto di avvicinamento: arrestato 34enne a Catania. https://www.freepressonline.it/2026/04/25/pugno-in-faccia-alla-ex-arrestato/ #Catania #Polizia #Cronaca #Violenza #Arresto - facebook.com facebook Tampa si colora di VIOLA in onore dell’arrivo dei BTS per i loro concerti al Raymond James Stadium! #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_TAMPA x.com