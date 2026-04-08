Litigano poi l' uomo taglia le gomme dell' auto all' ex compagna

Mercoledì pomeriggio, in un parcheggio di un supermercato a Sottomarina di Chioggia, si è verificato un episodio di violenza tra un uomo e la sua ex compagna. Dopo una lite, l’uomo ha preso un coltello e ha tagliato le gomme dell’auto dell’ex partner. La scena si è svolta davanti agli occhi di altri clienti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gestire la situazione.

La rabbia che si scatena nelle relazioni e talvolta sfocia in aggressione a persone e cose. Uno degli ultimi episodi in tanti l'hanno visto con il loro occhi al parcheggio di un supermercato a Sottomarina di Chioggia, dove mercoledì pomeriggio un uomo che sembrava fuori di sé si è avvicinato a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Ruba i vestiti alla Coop e prima di scappare taglia le gomme all’auto dei carabinieri per impedirgli di seguirloBusto Arsizio (Varese), 21 gennaio 2026 – Prima ha rubato dei vestiti all’interno del supermercato Coop, poi ha aggredito la guardia e infine ha... Cattolica Eraclea, tagliate le gomme dell'auto al giornalista Calogero GiuffridaIl danneggiamento lungo la strada d’accesso alla terza spiaggia è avvenuto nel tardo pomeriggio. Temi più discussi: Litigano al semaforo, scende dall'auto col manganello: Urla, insulta, minaccia. Questa è la normalità oggi a Milano; Litigano per una donna, 36enne ferito da colpi di fucile; Litigano per strada: automobilista preso a colpi di pinza; Eredità, pugni e una bara che aspetta: al cimitero di Ariano va in scena il peggio. Litigano per il parcheggio in centro storico: donna prende a pugni un uomo e lo ferisce al voltoUna lite per un parcheggio si è trasformata in una violenta aggressione nel centro storico di San Marino, con ... msn.com Litiga con un uomo poi lo accoltella alla gola, arrestato 25enne nell’AgrigentinoCarabinieri: pattuglia dell'arma con militare I carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio un venticinquenne ... msn.com SINISTRATI CONTRO – A 'OTTO E MEZZO' LUCIO CARACCIOLO E TOMASO MONTANARI LITIGANO SUL CONCETTO DI... x.com Litigano per strada: automobilista preso a colpi di pinza Discussione degenera, ferito... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook