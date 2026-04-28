Sora sequestrati 24mila profumi contraffatti e potenzialmente tossici denunciati un egiziano e una romena
Nel corso di un’operazione dei militari della Guardia di Finanza di Frosinone, sono stati sequestrati circa 24.000 profumi contraffatti, ritenuti potenzialmente tossici. Due persone sono state denunciate: un cittadino egiziano e una romena, ritenuti responsabili della vendita e della distribuzione di prodotti non autorizzati. L’attività si inserisce in un intervento volto a contrastare il mercato di prodotti falsificati e non sicuri per la salute dei consumatori.
Un duro colpo al mercato del falso è stato inferto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone. Nell'ambito di una mirata e vasta operazione a tutela dei marchi, dei brevetti e della sicurezza dei consumatori, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sora hanno individuato.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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«Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba». Con queste parole di San Francesco, Papa Francesco apre la #LaudatoSi #GiornataDellaTerra 1/3 x.com