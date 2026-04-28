Sora sequestrati 24mila profumi contraffatti e potenzialmente tossici denunciati un egiziano e una romena

Nel corso di un’operazione dei militari della Guardia di Finanza di Frosinone, sono stati sequestrati circa 24.000 profumi contraffatti, ritenuti potenzialmente tossici. Due persone sono state denunciate: un cittadino egiziano e una romena, ritenuti responsabili della vendita e della distribuzione di prodotti non autorizzati. L’attività si inserisce in un intervento volto a contrastare il mercato di prodotti falsificati e non sicuri per la salute dei consumatori.