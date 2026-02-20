Trucchi e costumi contraffatti ma anche una tonnellata di fuochi d' artificio | sequestrati oltre 200mila prodotti

Le forze dell'ordine hanno scoperto nel weekend oltre 200mila articoli falsificati e una tonnellata di fuochi d'artificio illegali durante controlli a Monza e Brianza. La verifica mirava a prevenire rischi per la sicurezza di cittadini e clienti. Nei negozi sono stati trovati costumi e trucchi contraffatti pronti per le prossime festività. Le autorità hanno sequestrato tutta la merce e avviato le procedure per le contestazioni. Le operazioni proseguiranno nei prossimi giorni.

Maxi controlli nei negozi di Monza e Brianza per San Valentino e Carnevale. Che cosa hanno trovato i finanzieri Per San Valetino e per Carnevale maxi controlli nei negozi di Monza e Brianza: le fiamme gialle sequestrano oltre 200mila prodotti contraffatti e una tonnellata di fuochi d'artificio. È questo l'esito dei controlli effettuati dai militari della guardia di finanza del Comando di Monza che ha portato al maxi sequestro in due empori a Nova Milanese e a Besana Brianza. Nei magazzini sono stati trovati oltre 200mila articoli (coriandoli, costumi, trucchi, adesivi, giocattoli e oggettistica varia) sprovvisti del marchio "CE", senza le indicazioni relative all'importatoredistributore, al luogo di produzione o delle avvertenze circa il contenuto di materiali o sostanze pericolose e delle relative modalità smaltimento.

Monza, sequestrati oltre 200mila prodotti di Natale pericolosi o contraffattiIn vista delle festività natalizie, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza hanno intensificato le loro attività sul territorio, sequestrando oltre 200mila prodotti di Natale potenzialmente pericolosi o contraffatti per garantire la sicurezza dei consumatori.

