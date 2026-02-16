Sequestrati 3 mila travestimenti e maschere di Carnevale per bambini | Potenzialmente tossici e pericolosi

La polizia ha sequestrato 3.000 maschere e travestimenti di Carnevale per bambini perché erano potenzialmente tossici e pericolosi. La merce, priva di marchio CE e non conforme alle norme di sicurezza, si trovava in un negozio di Milano. Gli agenti hanno scoperto che molti di questi prodotti contenevano sostanze nocive e non rispettavano le regole di sicurezza europee. Durante l’operazione, sono state anche elevate sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 25.000 euro.

Sequestrati 3mila articoli di Carnevale non a norma, privi di marcatura CE, ed elevate sanzioni fino a 25.000 euro: i controlli della Guardia di Finanza nel Nisseno.🔗 Leggi su Fanpage.it Carnevale a rischio a Roma: sequestrate oltre un milione di maschere e trucchi potenzialmente tossici A pochi giorni dall’inizio del Carnevale a Roma, le autorità hanno sequestrato oltre un milione di maschere e trucchi risultati potenzialmente tossici. Sequestrati oltre 70 mila articoli potenzialmente pericolosi Le autorità di Catania hanno sequestrato amministrativamente oltre 70. IL CARNEVALE DELLE MASCHERE- canzone di carnevale per bambini-link con testo e attività- Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sequestrati 3 mila travestimenti e maschere di Carnevale per bambini: Potenzialmente tossici e pericolosi. Prodotti non sicuri, sequestrati 3 mila articoli di carnevaleLa merce, rinvenuta presso esercenti di nazionalità asiatica, è risultata priva della Marcatura CE, obbligatoria per certificare la conformità agli standard europei di sicurezza ... grandangoloagrigento.it Operazione della Guardia di Finanza nel Barese: sequestrati circa 200mila articoli irregolari tra maschere, giocattoli e gadget per Carnevale e San Valentino facebook #GdiF #Prato sequestrati oltre 110 mila articoli a tema “San Valentino” privi dei requisiti minimi di sicurezza ed idonea etichettatura informativa per il consumatore. Segnalati all’autorità competente i responsabili. #NoiconVoi x.com