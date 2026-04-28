Frosinone sequestrati 24mila profumi contraffatti a Sora

I militari della Guardia di Finanza di Frosinone hanno sequestrato oltre 24 mila profumi falsificati in un magazzino situato a Sora. I prodotti portavano marchi registrati di marchi internazionali famosi. L'operazione si è svolta senza che siano stati riportati dettagli su eventuali persone coinvolte o altre azioni successive. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e messo sotto sequestro giudiziario.

I militari della Guardia di Finanza di Frosinone hanno sequestrato oltre 24 mila profumi contraffatti, recanti i marchi di noti brand internazionali, in un deposito a Sora, in provincia di Frosinone. La merce, pronta per essere immessa sul mercato, era custodita da un imprenditore egiziano. I flaconi, pur essendo identici a quelli originali, contenevano prodotti potenzialmente pericolosi per la salute, privi di certificazioni. Due persone sono state denunciate per commercio di prodotti falsi e ricettazione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Frosinone, sequestrati 24mila profumi contraffatti a Sora La Guardia di Finanza di Frosinone sequestra 24mila confezioni di profumi contraffatti a Sora Notizie correlate Sora, sequestrati 24mila profumi contraffatti e potenzialmente tossici, denunciati un egiziano e una romenaUn duro colpo al mercato del falso è stato inferto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone. Sannio, sequestrati 300 peluche “Labubu” contraffattiL’intervento è stato eseguito dai finanzieri della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, i quali hanno effettuato l’accesso... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: GDF - GUARDIA DI FINANZA * FROSINONE: CONTRASTO AL COMMERCIO DI ARTICOLI CON MARCHI CONTRAFFATTI - SEQUESTRO DI 24 MILA CONFEZIONI DI PROFUMI; Maxi-sequestro a Sora: 24mila profumi contraffatti pronti al mercato. Pericolosi per la salute. Frosinone, sequestrati 24mila profumi contraffatti a Sora(LaPresse) - I militari della Guardia di Finanza di Frosinone hanno sequestrato oltre 24 mila profumi contraffatti, recanti i marchi di noti ... stream24.ilsole24ore.com Maxi-sequestro a Sora: 24mila profumi contraffatti pronti al mercato. Pericolosi per la saluteSORA (FR) - Un blitz condotto con precisione chirurgica dai finanzieri della Tenenza di Sora ha trasformato un anonimo deposito ciociaro nel teatro di un maxi-s ... etrurianews.it La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha denunciato 2 persone per porto di oggetti atti ad offendere ed una di loro anche per danneggiamento. Per leggere l'articolo completo... https://questure.poliziadistato.it/it/Frosinone/articolo/327469ef871f2858c12 facebook MATCHDAY MODENA FROSINONE x.com