San Venerio proseguono i lavori di restyling Primo sopralluogo da parte di autorità e tecnici

Da ilrestodelcarlino.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità e i tecnici hanno effettuato il primo sopralluogo ai cantieri della ristrutturazione dell’antica chiesa di San Venerio a Reggiolo, che è stata chiusa dopo il terremoto del 2012. I lavori di restyling sono ancora in corso e coinvolgono le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’edificio storico. La chiesa rimane oggetto di interventi di manutenzione e consolidamento.

Proseguono i lavori di ristrutturazione alla antica chiesa di San Venerio a Reggiolo, chiusa dal terremoto del 2012. Dopo una fase di messa in sicurezza, eseguita dall’impresa reggiana Marmiroli che si è aggiudicata l’appalto, nei giorni scorsi autorità e tecnici comunali hanno effettuato un primo sopralluogo all’interno dell’edificio per verificare la situazione. L’intervento prevede una spesa di 400 mila euro, interamente finanziati con fondi pubblici messi a disposizione dalla Regione, destinati alla ricostruzione post sisma. La possibilità di avviare i lavori è stata resa possibile grazie alla generosa donazione della chiesa da parte della famiglia Bianchi, avvenuta dopo il terremoto, che ha permesso di rendere l’edificio pubblico e quindi di accedere ai finanziamenti necessari per la sua ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

san venerio proseguono i lavori di restyling primo sopralluogo da parte di autorit224 e tecnici
© Ilrestodelcarlino.it - San Venerio, proseguono i lavori di restyling. Primo sopralluogo da parte di autorità e tecnici

Articoli correlati

Bagnoli, sopralluogo della Commissione urbanistica. Manfredi: "Lavori per sigillatura colmata proseguono spediti"L’ispezione ha consentito di verificare da vicino ai consiglieri comunali, insieme ai componenti della struttura commissariale, lo stato di...

Leggi anche: Niscemi: indagini sulla frana, primo vertice con i consulenti tecnici di Palermo per il sopralluogo programmato

Aggiornamenti e notizie su San Venerio

Discussioni sull' argomento San Venerio, proseguono i lavori di restyling. Primo sopralluogo da parte di autorità e tecnici; Cleo e Thor si accasano con due storici volontari e quattro gatti: Percorso impegnativo, ma adesso hanno finalmente trovato il loro mondo.

San Venerio a La Spezia: i Giorni del Patrono e la Statua su Spalle dei MigrantiCelebrazioni per San Venerio, patrono del Golfo della Spezia: cattedrale, processione al mare, messa sull'isola del Tino. Migranti ospiti della Cittadella della Pace portano la statua. Visite ... lanazione.it

Preghiera sul Golfo: via alla settimana di celebrazioni in onore di San VenerioProbabilmente non è consueto che un golfo abbia un santo patrono, ma alla Spezia è così. Fu il papa san Giovanni XXIII, con la lettera apostolica Haud raro del 24 ottobre 1959, a riconoscere ... cittadellaspezia.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.