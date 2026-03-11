San Venerio proseguono i lavori di restyling Primo sopralluogo da parte di autorità e tecnici

Le autorità e i tecnici hanno effettuato il primo sopralluogo ai cantieri della ristrutturazione dell’antica chiesa di San Venerio a Reggiolo, che è stata chiusa dopo il terremoto del 2012. I lavori di restyling sono ancora in corso e coinvolgono le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’edificio storico. La chiesa rimane oggetto di interventi di manutenzione e consolidamento.

Proseguono i lavori di ristrutturazione alla antica chiesa di San Venerio a Reggiolo, chiusa dal terremoto del 2012. Dopo una fase di messa in sicurezza, eseguita dall’impresa reggiana Marmiroli che si è aggiudicata l’appalto, nei giorni scorsi autorità e tecnici comunali hanno effettuato un primo sopralluogo all’interno dell’edificio per verificare la situazione. L’intervento prevede una spesa di 400 mila euro, interamente finanziati con fondi pubblici messi a disposizione dalla Regione, destinati alla ricostruzione post sisma. La possibilità di avviare i lavori è stata resa possibile grazie alla generosa donazione della chiesa da parte della famiglia Bianchi, avvenuta dopo il terremoto, che ha permesso di rendere l’edificio pubblico e quindi di accedere ai finanziamenti necessari per la sua ricostruzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

