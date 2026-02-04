La vicenda di Ilaria Salis torna al centro dell’attenzione dopo la condanna di Maja T., 25 anni, in Ungheria. La tedesca è stata condannata a otto anni di carcere a Budapest per il suo presunto ruolo in aggressioni contro sospetti estremisti di destra avvenute lo scorso febbraio. La notizia fa scalpore e riaccende il dibattito sulla legalità e la sicurezza nelle frontiere europee.

La cittadina tedesca Maja T., 25 anni, è stata condannata a 8 anni di carcere dal tribunale della città di Budapest per il suo presunto coinvolgimento, come membro della cosiddetta ‘Hammerbande’ (la banda del martello), in aggressioni a sospetti estremisti di destra a febbraio 2023. Lo ha deciso il tribunale di Budapest dopo un processo durato quasi un anno, come riporta Bild. In un procedimento analogo era coinvolta l’italiana Ilaria Salis. L’accusa riguardava tentata lesione personale grave e partecipazione a un’associazione criminale. Maja T. si definisce non binaria. Secondo l’atto d’accusa, circa 20 presunti militanti di estrema sinistra, tra cui Maja T. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Ilaria Salis, la tedesca Maja T. condannata a 8 anni di carcere in Ungheria

