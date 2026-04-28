Sono felice di potermene andare nel mio letto 66enne paralizzato muore con suicidio assistito in Liguria dopo 10 mesi di attesa

Da webmagazine24.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 66enne paralizzato a causa di un trauma cervicale in Liguria è morto oggi, dopo aver scelto di ricorrere al suicidio assistito. L’uomo aveva atteso circa dieci mesi prima di poter ricevere il farmaco per il fine vita, che gli è stato fornito dal Servizio sanitario nazionale insieme alla strumentazione necessaria. La sua morte è avvenuta nel rispetto delle procedure previste.

(Adnkronos) – “Stefano” (nome di fantasia), 66enne ligure completamente paralizzato a causa di un trauma cervicale, è morto oggi, maredì 28 aprile, a seguito dell’autosomministrazione di un farmaco per il fine vita fornito dal Servizio sanitario nazionale, con la relativa strumentazione prevista. Nel corso degli anni le sue condizioni erano progressivamente peggiorate a causa dell’allettamento. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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