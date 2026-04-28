Sono felice di potermene andare nel mio letto 66enne paralizzato muore con suicidio assistito in Liguria dopo 10 mesi di attesa

Il 66enne paralizzato a causa di un trauma cervicale in Liguria è morto oggi, dopo aver scelto di ricorrere al suicidio assistito. L’uomo aveva atteso circa dieci mesi prima di poter ricevere il farmaco per il fine vita, che gli è stato fornito dal Servizio sanitario nazionale insieme alla strumentazione necessaria. La sua morte è avvenuta nel rispetto delle procedure previste.

(Adnkronos) – “Stefano” (nome di fantasia), 66enne ligure completamente paralizzato a causa di un trauma cervicale, è morto oggi, maredì 28 aprile, a seguito dell’autosomministrazione di un farmaco per il fine vita fornito dal Servizio sanitario nazionale, con la relativa strumentazione prevista. Nel corso degli anni le sue condizioni erano progressivamente peggiorate a causa dell’allettamento. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it VOCÊ PRECISA ENTENDER: Suicídio não é ingratidão, é dor profunda! AJUDE AQUI Notizie correlate Leggi anche: Suicidio assistito, secondo caso in Liguria: morto un 66enne: "Dopo dieci mesi di attesa" Suicidio assistito con una macchina. Libera morta dopo due anni di attesaSi è conclusa con il suicidio assistito la lunga battaglia di ‘Libera’, nome di fantasia di una donna toscana di 55 anni affetta da sclerosi multipla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Sono felice di potermene andare nel mio letto, 66enne paralizzato muore con suicidio assistito in Liguria dopo 10 mesi di attesaStefano (nome di fantasia), 66enne ligure completamente paralizzato a causa di un trauma cervicale, è morto oggi, maredì 28 aprile, a seguito dell’autosomministrazione di un farmaco per il fine vita ... adnkronos.com Suicidio assistito, secondo caso in Liguria, quindicesimoUn sessantaseienne completamente paralizzato per un trauma cervicale, si è autosomministrato il farmaco fornito dal Servizio sanitario nazionale. Ha dovuto aspettare dieci mesi e diffidare per ben due ... msn.com