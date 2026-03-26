Una donna toscana di 55 anni, affetta da sclerosi multipla progressiva dal 2007, ha scelto di porre fine alla propria vita attraverso il suicidio assistito con l’uso di una macchina. Dopo due anni di attesa, la donna, conosciuta con il nome di fantasia ‘Libera’, ha concluso il suo percorso con questa decisione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla possibilità di ricorrere a tecnologie per il suicidio assistito.

Si è conclusa con il suicidio assistito la lunga battaglia di ‘ Libera ’, nome di fantasia di una donna toscana di 55 anni affetta da sclerosi multipla progressiva, che dal 2007 l’aveva paralizzata dal collo in giù. Solo una settimana fa aveva ricevuto il dispositivo a comando oculare che attendeva da tempo, realizzato dal Cnr su indicazione del tribunale di Firenze dopo il passaggio del suo caso davanti alla Consulta. Grazie a quel macchinario, oggi ha potuto autosomministrarsi il farmaco e porre fine alle sue sofferenze. Da due anni chiedeva di poter esercitare "un diritto che già le apparteneva", come ha scritto nel suo ultimo messaggio diffuso dall’ Associazione Luca Coscioni, che l’ha assistita nel percorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Suicidio assistito con una macchina. Libera morta dopo due anni di attesa

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