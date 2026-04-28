Un nuovo sondaggio evidenzia una leggera diminuzione del divario tra le forze di centrosinistra e quelle di centrodestra. Secondo i dati, il centrosinistra ottiene il 43,2%, mentre il centrodestra raggiunge il 43,7%. La distanza tra le due coalizioni si riduce di poco rispetto alle rilevazioni precedenti. I risultati sono stati pubblicati dall’istituto di ricerca e riguardano l’orientamento degli elettori in vista delle prossime consultazioni.

? Cosa sapere Sondaggio Ixe: il centrosinistra al 43,2% riduce il distacco dal centrodestra al 43,7%.. Il calo di Fratelli d'Italia al 28,4% segnala una ridistribuzione dei voti tra le coalizioni.. Il sondaggio Ixe del 27 aprile mostra Fratelli d’Italia ferma al 28,4% dopo un calo dello 0,5% rispetto ai dati di febbraio, mentre il centrosinistra accorcia le distanze con il centrodestra arrivando al 43,2% contro il 43,7% della coalizione governativa. Le piazze sentono il vento cambiare e i numeri confermano un movimento che parte dalle basi. Il distacco tra le due grandi aree politiche si è ridotto a un solo punto percentuale. Da una parte, la compagine guidata da Meloni vede scivolare Forza Italia all’8,3%, con una perdita dello 0,5%, e subisce il decremento della Lega, che ora si attesta sul 6%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggio: il centrosinistra accorcia le distanze, il governo scivola

Sondaggio Ghisleri Post-Regionali: Crolli, Sorprese e Possibile Parità tra i Blocchi!

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Sondaggio Tg La7, Fratelli d'Italia scende e Pd stabile x.com