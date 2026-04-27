Juve Allegri accorcia le distanze | il piano per la Champions

L'allenatore della Juventus ha dichiarato che considera il pareggio contro il Milan a San Siro come un risultato positivo, utile nel percorso verso la qualificazione alla Champions League. La squadra ha bisogno di recuperare sei punti rispetto alla zona europea e sta valutando le prossime partite per raggiungere l’obiettivo. La Juventus cerca di migliorare la propria posizione in classifica con l’obiettivo di entrare nelle prime quattro.

? Cosa sapere Allegri valuta il pareggio Juventus-Milan a San Siro come passo verso la Champions.. La bianconera deve recuperare 6 punti per raggiungere la zona qualificativa europea.. A San Siro, Allegri considera il pareggio ottenuto contro il Milan un esito soddisfacente che accorcia le distanze per la zona Champions, dato che alla bianconera mancano ancora 6 punti per l’obiettivo. Il clima post-partita a Milano è stato segnato da diverse dinamiche, partendo dal momento di tensione vissuto al 79’ quando il croato è dovuto lasciare il campo dopo un contatto fortuito con Locatelli. Nonostante il colpo ricevuto alla testa, Nico Paz ha rassicurato i tifosi tramite una storia su Instagram, mostrando che la situazione è gestibile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve, Allegri accorcia le distanze: il piano per la Champions Notizie correlate Diretta gol Champions League LIVE: Juve Galatasaray 3-1, Osimhen accorcia le distanzeCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Diretta gol Champions League LIVE: Atalanta Borussia Dortmund 3-1, Adeyemi accorcia le distanzeCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Corsa Champions, si continua! I calendari a confronto di Milan, Juve, Como e Roma; Juve, nulla è fatto, ci sono insidie! Attenzione alla linea Allegri. Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: un cambio per Allegri. Panchina per YildizLa squadra di Luciano Spalletti è obbligata a reagire: i successi di Como e Roma hanno accorciato la classifica, portandosi a -2. tuttonapoli.net Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: un cambio per Allegri. Yildiz in panchina, c'è BogaAltro crocevia stagionale per Milan e Juventus, chiamate a giocarsi una fetta importante di futuro europeo. I rossoneri vedono la qualificazione in Champions League sempre più vicina e puntano al colp ... msn.com #MilanJuventus #MilanJuve #Juventus #Milan #Juve #SerieA GUARDA IL VIDEO x.com UN PUNTO A TESTA PER MILAN E JUVE Finisce 0-0 a San Siro con qualche occasione da rete vanificata dai portieri, un gol annullato per fuorigioco e una traversa. Milan al terzo posto a quota 67 a +3 proprio dai bianconeri, che a loro volta rimangono - facebook.com facebook