La Supermedia AgiYoutrend del 16 aprile, che raccoglie i risultati di dieci sondaggi condotti da nove diversi istituti, mostra una diminuzione nelle intenzioni di voto per Forza Italia, mentre il Partito Democratico e la Lega ottengono risultati più positivi. Questi dati riflettono le tendenze emerse dopo il referendum, secondo quanto evidenziato dall’indagine.

La Supermedia AgiYoutrend del 16 aprile, basata su 10 sondaggi sulle intenzioni di voto condotti da nove diversi istituti, conferma le tendenze post-referendum. Complici le recenti tensioni interne, Forza Italia cale all’8,3 per cento (-0,7 nel giro di due settimane): il partito non era mai sceso così in basso nei sondaggi negli ultimi due anni. Regge invece Fratelli d’Italia: 28,1 per cento (+0,2). Risale al 7,2 per cento (+0,3) la Lega. Cresce anche il Partito democratico: 22,4 per cento (+0,4). Sostanzialmente stabile il Movimento 5 stelle, che si attesta al 12,8 per cento (-0,1). Alleanza Verdi e Sinistra è dato al 6,2 per cento (-0,2). Stretta di mano tra Matteo Salvini e Elly Schlein (Imagoeconomica).🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sondaggi politici, la Supermedia: giù Forza Italia, bene Pd e Lega

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