Sondaggi politici Fratelli d’Italia al 30,1% in calo dell' 1,2% e Lega giù al 6,6 -1,1 per effetto Vannacci PD al 22,2% Futuro Nazionale al 3,3%
Secondo l’ultimo sondaggio SWG, Fratelli d’Italia mantiene il primo posto con il 30,1%, ma perde più di un punto rispetto alla settimana precedente. La Lega scende al 6,6%, in calo dell’1,1%, in gran parte a causa dell’effetto Vannacci. Il Partito Democratico si ferma al 22,2%, mentre il Movimento 5 Stelle scende all’11,7%. Anche Futuro Nazionale si attesta al 3,3%. La campagna elettorale si fa più incerta con questi numeri, e gli scenari politici continuano
Ultime intenzioni di voto SWG: calano il primo partito e la Lega a causa dell'effetto Vannacci, Movimento 5 Stelle cala all’11,7% Secondo il nuovo sondaggio politico SWG per il TG La7, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 30,1% dei consensi, ma registra una flessione di oltre un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Vannacci
Sondaggi politici, ecco l’effetto Vannacci: giù Fratelli d’Italia, crolla la Lega
I sondaggi politici cambiano volto dopo le ultime mosse di Vannacci.
Sondaggi politici, Futuro Nazionale di Vannacci al 2%, Lega in calo: pronto a votarlo il 37% degli elettori Cdx
Gli ultimi sondaggi mostrano che Futuro Nazionale di Vannacci si ferma al 2%.
Ultime notizie su Vannacci
Argomenti discussi: Sondaggio SWG per TG La7: centrodestra avanti, Fratelli d’Italia primo partito; Sondaggi politici, Vannacci è al 4%: erosione di consensi a destra, toglie più a FdI che alla Lega; Sondaggi politici, Fratelli d’Italia ancora primo, segue il Pd: FI allunga lo stacco con la Lega; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 6 febbraio, a destra cresce solo FI: tutti attendono l'effetto Vannacci.
Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Vannacci debutta al 3,3%, Fratelli d’Italia in caloStando ai dati del nuovo sondaggio SWG per il TgLa7, aggiornato al 9 febbraio 2026, Fratelli d’Italia si conferma al primo posto tra i partiti con il 30,1%. Eppure, il partito guidato dalla premier Gi ... blitzquotidiano.it
Sondaggi politici, ecco l’effetto Vannacci: giù Fratelli d’Italia, crolla la LegaSui sondaggi pesa l'effetto Vannacci: le prime stime su Futuro Nazionale comportano un netto calo per Fratelli d'Italia e Lega. lanotiziagiornale.it
Futuro Nazionale erode consensi al Carroccio. Secondo i dati, il 59 per cento degli elettori di centrodestra vuole il generale in maggioranza. Ma il 59 per cento boccia il Governo di Giorgia Meloni - facebook.com facebook
"Né Vannacci né Futuro Nazionale sono pro #Putin. Io sono pro italiano e pro europeo ed è per questo che ritengo che prolungare questa guerra tra #Ucraina e #Russia sia deleterio per l'Europa, per l'Italia e anche per l'Ucraina”. Lo ha detto l'eurodeputato e l x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.