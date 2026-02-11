Sondaggi politici Fratelli d’Italia al 30,1% in calo dell' 1,2% e Lega giù al 6,6 -1,1 per effetto Vannacci PD al 22,2% Futuro Nazionale al 3,3%

Secondo l’ultimo sondaggio SWG, Fratelli d’Italia mantiene il primo posto con il 30,1%, ma perde più di un punto rispetto alla settimana precedente. La Lega scende al 6,6%, in calo dell’1,1%, in gran parte a causa dell’effetto Vannacci. Il Partito Democratico si ferma al 22,2%, mentre il Movimento 5 Stelle scende all’11,7%. Anche Futuro Nazionale si attesta al 3,3%. La campagna elettorale si fa più incerta con questi numeri, e gli scenari politici continuano

