Secondo gli ultimi sondaggi Swg, Fratelli d’Italia ottiene il 29,1 per cento, mentre la Lega si ferma al 6,2 per cento. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle registra un aumento e raggiunge il 12,5 per cento, mentre il centrodestra perde terreno complessivamente. Anche Futuro Nazionale mostra una crescita nei risultati di consenso.

? Cosa sapere Sondaggi Swg: Fratelli d'Italia al 29,1% e Lega al 6,2% con crescita del M5S.. Il calo del centrodestra favorisce il Movimento 5 Stelle al 12,5% e Futuro Nazionale.. I nuovi dati Swg per il TgLa7 mostrano una flessione dei partiti di maggioranza, con Fratelli d’Italia al 29,1% e la Lega che scende al 6,2%, mentre il Movimento 5 Stelle sale al 12,5% e Futuro Nazionale cresce dello 0,2% raggiungendo il 3,6%. Tra i banchi del bar e le conversazioni nei vicoli, dove la politica si sente prima che si voti, il vento sembra aver cambiato direzione. Le ultime rilevazioni indicano un affanno generalizzato per le forze che compongono il governo, colpite da un calo che tocca tutti i suoi pilastri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sondaggi: il centrodestra perde terreno, risale il M5S

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