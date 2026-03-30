All'inizio della settimana, i sondaggi mostrano un brusco calo di consensi per un determinato partito, che perde terreno rispetto alle precedenti rilevazioni. Questa variazione si lega agli sviluppi recenti in ambito referendario, che continuano a influenzare gli orientamenti degli elettori e i rapporti tra i principali gruppi politici. La situazione rimane in evoluzione, con alcune forze politiche che potrebbero trarre vantaggio da questi cambiamenti.

L’onda lunga degli ultimi eventi referendari continua a riflettersi sugli equilibri del consenso. L’ultima rilevazione dell’istituto Noto segnala un quadro in movimento: Fratelli d’Italia resta primo partito, ma registra una flessione e scende al 29% (-0,5%), mentre il Partito Democratico consolida la crescita e riduce il distacco. Nel campo della maggioranza, il dato più evidente riguarda proprio la perdita di terreno del partito guidato dalla presidente del Consiglio. Secondo il sondaggio, il calo arriva dopo settimane politicamente complesse, segnate dalla campagna referendaria definita “ disastrosa ” e dall’esito del voto, che ha inciso sul clima interno e sulla percezione esterna del governo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggi, inizio settimana shock: il partito perde terreno all’improvviso. Chi può festeggiare ora

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