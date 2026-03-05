La nuova centenaria irpina è di Aiello | festa grande per Carmela

Ad Aiello del Sabato, la comunità si è riunita ieri per celebrare il centesimo compleanno di Carmela, una donna residente nel paese. La giornata è stata caratterizzata da momenti di festa e condivisione, con amici e parenti che hanno partecipato alle cerimonie in suo onore. La signora Carmela ha raggiunto un traguardo importante, ricevendo attestati e affetto da parte di chi le è vicino.

Una giornata carica di emozione e gratitudine quella vissuta ieri ad Aiello del Sabato, dove la comunità si è stretta attorno alla signora Carmela per celebrare uno straordinario traguardo: i suoi cento anni. Un secolo di vita che racchiude storia, sacrifici, affetti e valori tramandati con semplicità e generosità. La signora Carmela rappresenta un pezzo prezioso della memoria collettiva del paese, testimone di epoche diverse e di profondi cambiamenti, sempre affrontati con dignità, forza e grande senso della famiglia. A portare il saluto dell'amministrazione comunale è stato il sindaco Sebastiano Gaeta, che ha voluto rendere omaggio alla nuova centenaria irpina con parole di affetto e riconoscenza.