Mare Fuori 6 | tra l’ascesa criminale di Carmela e il mistero dell’attentato a Rosa Ricci

La sesta stagione di Mare Fuori è iniziata mercoledì 4 marzo e i primi sei episodi sono disponibili su RaiPlay. La trama si concentra sull’ascesa criminale di Carmela e sul mistero dell’attentato a Rosa Ricci, approfondendo le vicende dei giovani dell’IPM di Napoli tra passioni e tensioni. Le storie si sviluppano attraverso eventi intensi e drammi che coinvolgono i personaggi principali.

La sesta stagione di Mare Fuori torna con storie più intense e drammatiche che mai. Da mercoledì 4 marzo, i primi sei episodi sono disponibili in streaming su RaiPlay, pronti a esplorare le vite dei ragazzi dell'IPM di Napoli tra passioni, conflitti e ambizioni pericolose. La regia di Beniamino Catena e Francesca Amitrano riprende il filo delle vicende interrotte dalla scorsa stagione, con interrogativi pesanti: chi ha tentato di uccidere Rosa Ricci? La giovane erede del clan, salvata dal sacrificio di Tommaso, si confronta ora con la difficile scelta tra redenzione personale e legami familiari segnati dal sangue. Uno dei filoni più seguiti riguarda Carmela, pronta a emergere come nuova "regina" di Napoli in onore di Edoardo.