Attualmente, la classifica vede il Como al primo posto con 58 punti, seguito da vicino da Juventus, Roma e Atalanta, tutte ferme a pari punti. Le quattro squadre si contendono un solo posto disponibile per la prossima edizione della Champions League. La lotta si fa serrata, con poche gare rimaste e molti aspetti ancora da definire. Le prossime partite potrebbero decidere il destino di ciascuna in questa battaglia.

Cinque punti, cinque squadre, una poltrona soltanto. E una guerra per ottenere l'ultimo posto che garantisce la qualificazione in Champions League nel gioco della sedia dell'Europa, dando per scontato che Inter, Napoli e Milan - chi più chi meno - siano ormai sicure di giocare la grande coppa nella prossima stagione. Vediamo quindi chi tra Como (attualmente 4° in classifica a 58 punti), Juve (57), Roma (54) e Atalanta (53) ha più chances per ottenere l'ultimo posto valido considerando momento, calendario e infortuni. La squadra di Fabregas, avanti in classifica rispetto alle avversarie, sta facendo i conti con un tris di infortuni importante: Jesus Rodriguez, Jacobo Ramon e Jayden Addai, meno impiegato rispetto ai primi due ma comunque determinante quando è stato utilizzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cinque squadre, cinque punti, un solo posto: gli scenari nella lotta Champions

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