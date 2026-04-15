Dona il Sangue Regala la Vita | Il Rotary Club Benevento e l’OdM insieme per una giornata di solidarietà

Il Rotary Club di Benevento e l’Ordine dei Medici hanno organizzato una giornata dedicata alla donazione di sangue, invitando la cittadinanza a partecipare. L’evento si è svolto presso una struttura locale, con volontari e medici presenti per facilitare le operazioni di raccolta. La campagna ha coinvolto diverse persone, tutte motivate dalla volontà di contribuire a una causa di solidarietà.

Tempo di lettura: 2 minuti Un piccolo gesto può trasformarsi in un grande dono. Con questo spirito, domenica 19 aprile 2026, a partire dalle ore 08:30, il Rotary Club di Benevento e l’ Ordine dei Medici di Benevento si ritroveranno presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “San Pio” per la consueta giornata dedicata alla donazione rotariana del sangue. L’iniziativa vedrà la partecipazione attiva del Presidente del Rotary Club Benevento, il Dr. Raffaele Pilla, e del Presidente dell’Ordine dei Medici, il Dr. Luca Milano, i quali, accompagnati da numerosi soci e associati, daranno il primo esempio attraverso l’atto della donazione. Ad accogliere la delegazione e tutti i cittadini che vorranno aderire sarà il Dr.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Dona il Sangue, Regala la Vita”: Il Rotary Club Benevento e l’OdM insieme per una giornata di solidarietà Leggi anche: Avis e Valtur insieme per “La giornata della solidarietà”: gadget per chi dona il sangue Il Rotary club Piacenza Primogenita dona tre pulsossimetri professionali alla Croce RossaIl Rotary Club Piacenza Primogenita rafforza il proprio impegno a favore del territorio con la donazione di tre pulsossimetri professionali alla...