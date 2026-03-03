Il Rotary club Piacenza Primogenita dona tre pulsossimetri professionali alla Croce Rossa

Il Rotary Club Piacenza Primogenita ha donato tre pulsossimetri professionali alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Piacenza. L'azione si inserisce in un progetto di sostegno alle attività sanitarie sul territorio. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi, con l’obiettivo di migliorare le attrezzature utilizzate nelle emergenze e nelle operazioni di primo soccorso.