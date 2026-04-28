LIVE Alle 11 Sinner-Norrie | in palio un posto nei quarti di Madrid

Alle 11 si gioca la sfida tra il primo del mondo e la testa di serie numero 19 nel tabellone del Masters di Madrid. L'incontro si svolge negli ottavi di finale e deciderà chi avrà accesso ai quarti di finale. La partita si svolge sulla superficie outdoor e viene trasmessa in diretta. Entrambi i giocatori si preparano a scendere in campo per questa sfida importante.

Dopo il Sunshine Double e la vittoria nel Principato di Monaco, Jannik Sinner va a caccia di un’impresa senza precedenti: diventare il primo giocatore nell’era dei Masters 1000 (introdotti nel 1990) a conquistare cinque titoli consecutivi. Non ci sono precedenti tra Jannik Sinner e Cameron Norrie, quella di oggi sarà una prima volta assoluta per entrambi i giocatori. Jannik Sinner-Cameron Norrie, così come tutte le altre partite del Masters 1000 di Madrid 2026, saranno trasmesse in Italia sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. Cronaca testuale su Gazzetta.it.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 11 Sinner-Norrie: in palio un posto nei quarti di Madrid Notizie correlate Leggi anche: LIVE Alle 21 Sinner-Michelsen: in palio un posto ai quarti dell'Atp 1000 di Miami LIVE Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 in campo alle 11.00 contro l’atipico britannico che ha sconfitto 3 volte AlcarazCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sinner-Norrie all'Atp Madrid 2026, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Norrie, in palio i quarti: quando e dove vederla; Dove vedere in tv Sinner-Norrie oggi, ATP Madrid 2026: orario 28 aprile, programma, streaming; Madrid, Sinner-Norrie LIVE: segui la cronaca in diretta dalle 11. LIVE Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il n.1 in campo alle 11.00 contro l’atipico britannico che ha sconfitto 3 volte AlcarazCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV (2° MATCH DALLE ... oasport.it LIVE Alle 11 Sinner-Norrie: in palio un posto nei quarti di MadridSi giocherà sulla terra rossa del Manolo Santana Stadium. L'azzurro approda a Madrid senza punti da difendere, non avendo preso parte al torneo nella scorsa edizione, quindi potrà solo allungare su ... gazzetta.it Seppur entrambi siano nel circuito ormai da svariati anni, questo di Madrid sarà il primo scontro ufficiale fra Sinner e Norrie che però si sono spesso sfidati in allenamento Il 30enne Cameron Norrie qualche mese fa sul cemento di Parigi è stato capace di x.com MUTUA OPEN MADRID: TRE GIOCATORI ITALIANI IN CAMPO OGGI Jannik Sinner vs Norrie Lorenzo Musetti vs Lehecka Flavio Cobolli vs Medvedev Chi approderà ai quarti Partite di grande spessore ci aspettano. Forza ragaz facebook