LIVE Alle 11 Sinner-Norrie | in palio un posto nei quarti di Madrid

Da gazzetta.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 11 si gioca la sfida tra il primo del mondo e la testa di serie numero 19 nel tabellone del Masters di Madrid. L'incontro si svolge negli ottavi di finale e deciderà chi avrà accesso ai quarti di finale. La partita si svolge sulla superficie outdoor e viene trasmessa in diretta. Entrambi i giocatori si preparano a scendere in campo per questa sfida importante.

Dopo il Sunshine Double e la vittoria nel Principato di Monaco, Jannik Sinner va a caccia di un’impresa senza precedenti: diventare il primo giocatore nell’era dei Masters 1000 (introdotti nel 1990) a conquistare cinque titoli consecutivi. Non ci sono precedenti tra Jannik Sinner e Cameron Norrie, quella di oggi sarà una prima volta assoluta per entrambi i giocatori. Jannik Sinner-Cameron Norrie, così come tutte le altre partite del Masters 1000 di Madrid 2026, saranno trasmesse in Italia sui canali di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv. Cronaca testuale su Gazzetta.it.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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