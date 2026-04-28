LIVE Sinner-Norrie 6-2 7-5 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | l’azzurro accede ai quarti senza strafare

Al torneo di Madrid, il giocatore italiano ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale dopo aver vinto in due set contro il suo avversario. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-2, 7-5. Durante l'incontro, l’atleta ha mostrato solidità e incisività senza dover ricorrere a grandi sforzi. Sono in programma altri incontri, tra cui Musetti-Lehecka e Colli-Medvedev, trasmessi in diretta.

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