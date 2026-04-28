Sogliano il formaggio di Fossa Dop in vetrina a Bruxelles

Il Comune di Sogliano ha preso parte al 6° evento europeo dedicato ai prodotti di qualità e origine, svoltosi a Bruxelles e promosso dall’Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine. Durante l’evento, si è parlato del formaggio di Fossa Dop, con particolare attenzione alla sua presenza nella vetrina delle produzioni dell’Emilia-Romagna. La partecipazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori del settore alimentare.

ll Comune di Sogliano ha partecipato a Bruxelles al ’6th European Event on Quality and Origin Products’, promosso da Arepo l’Associazione delle Regioni Europee per i Prodotti di Origine, portando al centro del confronto europeo il valore delle produzioni identitarie dell’Emilia-Romagna. Nel corso della giornata sono intervenuti rappresentanti istituzionali di primo piano, tra cui il commissario europeo per le politiche regionali Raffaele Fitto e l’assessore regionale all’agricoltura dell’Emilia-Romagna Alessio Mammi. La giornata si è conclusa con una degustazione di prodotti di oltre 20 Regioni europee provenienti da Francia, Italia, Grecia, Spagna e Germania.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sogliano, il formaggio di Fossa Dop in vetrina a Bruxelles Notizie correlate Il Formaggio di Fossa sbarca a Bruxelles: l'eccellenza Dop conquista l'EuropaIl Comune di Sogliano al Rubicone ha partecipato a Bruxelles al “6th EuropeanEvent on quality and origin products”, promosso da Arepo (Associazione... Il formaggio di fossa conquista il VinitalyTania Bocchini, sindfaca di Sogliano al Rubicone, ha partecipato a Vinitaly, uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sogliano al Rubicone sbarca a Bruxelles: il Formaggio di Fossa DOP conquista l’Europa; Sogliano, il formaggio di Fossa Dop in vetrina a Bruxelles; Il Formaggio di Fossa sbarca a Bruxelles: l'eccellenza Dop conquista l'Europa; Sogliano, il Formaggio di Fossa ambasciatore del territorio a Bruxelles. Sogliano al Rubicone sbarca a Bruxelles: il Formaggio di Fossa DOP conquista l’EuropaIl sapore unico del Formaggio di Fossa di Sogliano DOP è stato protagonista assoluto a Bruxelles in occasione del sesto evento europeo sui prodotti di qualità e origine. La delegazione romagnola ha pr ... forli24ore.it Il formaggio di fossa in vetrinaQuest’anno a Cheese 2025, principale festival internazionale dei formaggi organizzato da Slow Food, che si tiene a Bra in provincia di Cuneo ogni due anni, c’era anche il Formaggio di Fossa di ... ilrestodelcarlino.it Sogliano al Rubicone sbarca a Bruxelles: il Formaggio di Fossa DOP conquista l’Europa x.com L’Erbazzone Reggiano IGP e il Formaggio di Fossa di Sogliano DOP protagonisti all'assemblea annuale di Arepo, associazione delle Regioni europee con indicazioni geografiche. Viva l'Emilia-Romagna Food Valley d'Italia! - facebook.com facebook