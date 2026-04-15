Il formaggio di fossa conquista il Vinitaly

Al Vinitaly, evento di rilievo internazionale dedicato al settore vitivinicolo e agroalimentare, è stato presente il formaggio di Fossa di Sogliano Dop. La rappresentante del sindacato locale ha partecipato alla manifestazione per promuovere la tradizione e la qualità di questo prodotto. La partecipazione si inserisce in un contesto di attenzione verso le eccellenze regionali nel comparto alimentare.

Tania Bocchini, sindfaca di Sogliano al Rubicone, ha partecipato a Vinitaly, uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il settore vitivinicolo e agroalimentare, portando con sé il valore e la qualità del formaggio di Fossa di Sogliano Dop. Grazie alla collaborazione con gli infossatori soglianesi della Dop, è stato possibile fornire il prodotto allo chef Carlo Cracco, che lo ha inserito nelle preparazioni proposte nei ristoranti del padiglione Emilia-Romagna. Tra queste, ha riscosso particolare apprezzamento una piadina Igp gourmet con crema di formaggio di Fossa, capace di valorizzare al meglio le caratteristiche uniche del prodotto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il formaggio di fossa conquista il Vinitaly Vinitaly: il formaggio di Fossa conquista la cucina di Carlo CraccoIl formaggio di Fossa di Sogliano DOP ha saputo imporsi come protagonista assoluta tra i vertici internazionali del settore agroalimentare e... Il formaggio di Fossa conquista Vinitaly: lo chef Carlo Cracco lo sceglie per i suoi piatti gourmetLa sindaca Tania Bocchini ha partecipato a Vinitaly, uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il settore vitivinicolo e...