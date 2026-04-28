Sociale a Bacoli apre la Casa di Matteo

Da ildenaro.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 30 aprile alle 10.30 si terrà l'inaugurazione della nuova Casa di Matteo a Bacoli, in provincia di Napoli. La struttura, identica a quella del Vomero, accoglie bambini e neonati malati, in affido o adottati. La sede si trova nel territorio comunale ed è stata realizzata con l’obiettivo di offrire un luogo di supporto e assistenza. La cerimonia prevede la presenza di rappresentanti dell’organizzazione e delle autorità locali.

Sarà inaugurata gi ovedì 30 aprile, alle ore 10.30 a Bacoli, la nuova Casa di Matteo. La struttura in provincia di Napoli è esattamente gemella di quella del Vomero che, da oltre 10 anni, accogl ie bambini e neonati malati, in stato di affido o di adozione. Anche la seconda “Casa” avrà la stessa vocazione della prima: prendersi cura, con amore, di bambini con gravi, o gravissime, disabilità e che spesso richiedono assistenza h24. Ci saranno due unità abitative nella Casa di Matteo di Bacoli, che si trova in via Campi Elisi, ch e ospiteranno, complessivamente, 14 bambini e ragazzi, suddivisi in due comunità: una dedicata alla fascia di età che va dai 3 ai 12 anni e l’altra, che ospiterà adolescent i tra i 12 e i 15 anni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Leggi anche: A Bacoli apre la Casa di Matteo

Leggi anche: A Bacoli apre la Casa di Matteo: una nuova comunità per i bambini più fragili

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Bacoli, apre la Casa di Matteo per i bimbi più fragili.

casa di matteo sociale a bacoli apreBacoli, apre la Casa di Matteo per i bimbi più fragiliApre una nuova struttura dedicata a bambini con gravi disabilità in affido o adozione: due comunità, assistenza continua e spazi educativi in un bene storico affacciato sul mare ... ilroma.net

casa di matteo sociale a bacoli apreLa Casa di Matteo sbarca anche a Bacoli, nuova sede per 14 ragazzi bisognosiApre i battenti giovedì mattina a Bacoli (Napoli) la nuova Casa di Matteo, una struttura dedicata all'accoglienza dei bambini in stato di affido gravemente malati bisognosi di assistenza h24. (ANSA) ... ansa.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.