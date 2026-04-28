Sociale a Bacoli apre la Casa di Matteo

Giovedì 30 aprile alle 10.30 si terrà l'inaugurazione della nuova Casa di Matteo a Bacoli, in provincia di Napoli. La struttura, identica a quella del Vomero, accoglie bambini e neonati malati, in affido o adottati. La sede si trova nel territorio comunale ed è stata realizzata con l’obiettivo di offrire un luogo di supporto e assistenza. La cerimonia prevede la presenza di rappresentanti dell’organizzazione e delle autorità locali.

Sarà inaugurata gi ovedì 30 aprile, alle ore 10.30 a Bacoli, la nuova Casa di Matteo. La struttura in provincia di Napoli è esattamente gemella di quella del Vomero che, da oltre 10 anni, accogl ie bambini e neonati malati, in stato di affido o di adozione. Anche la seconda “Casa” avrà la stessa vocazione della prima: prendersi cura, con amore, di bambini con gravi, o gravissime, disabilità e che spesso richiedono assistenza h24. Ci saranno due unità abitative nella Casa di Matteo di Bacoli, che si trova in via Campi Elisi, ch e ospiteranno, complessivamente, 14 bambini e ragazzi, suddivisi in due comunità: una dedicata alla fascia di età che va dai 3 ai 12 anni e l’altra, che ospiterà adolescent i tra i 12 e i 15 anni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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