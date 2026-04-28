A Bacoli apre la Casa di Matteo

Giovedì 30 aprile alle 10.30 a Bacoli sarà inaugurata una nuova struttura chiamata Casa di Matteo. La struttura, situata in provincia di Napoli, è una replica di quella del Vomero, che da oltre dieci anni ospita bambini e neonati malati, in affido o adottati. L'apertura prevede l'intervento delle autorità locali e la partecipazione di rappresentanti delle associazioni coinvolte. La cerimonia si svolgerà alla presenza di diverse personalità del territorio.

Sarà inaugurata giovedì 30 aprile, alle ore 10.30 a Bacoli, la nuova Casa di Matteo. La struttura in provincia di Napoli è esattamente gemella di quella del Vomero che, da oltre 10 anni, accoglie bambini e neonati malati, in stato di affido o di adozione. Anche la seconda “Casa” avrà la stessa.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Un tesoro in città. La chiesa di San Matteo oggi apre le sue portedi Antonia Casini Per i pisani è una delle chiese simbolo della città, quella dove ’spunta’ dal soffitto una gamba del santo ritratto nel bellissimo... Apre la Casa di comunità: "Sarà riferimento per i pazienti cronici"Un nuovo modello organizzativo per rispondere ai bisogni sanitari del territorio, sempre più segnato dall’aumento delle patologie croniche. Panoramica sull’argomento Si parla di: Bacoli, apre la Casa di Matteo per i bimbi più fragili; De Lise (Commercialisti): Art Bonus Bacoli traina la valorizzazione culturale. Bacoli, apre la Casa di Matteo per i bimbi più fragiliApre una nuova struttura dedicata a bambini con gravi disabilità in affido o adozione: due comunità, assistenza continua e spazi educativi in un bene storico affacciato sul mare ... ilroma.net