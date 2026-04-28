Social trappola digitale | frodi esplodono a 2 miliardi di dollari

Le frodi sui social media continuano a crescere, raggiungendo un valore stimato di 2,1 miliardi di dollari nel 2025, secondo i dati della Federal Trade Commission. Questi episodi coinvolgono truffe di vario tipo, spesso legate a falsi investimenti, offerte ingannevoli e furti di identità. La diffusione di queste pratiche ha portato a un aumento delle segnalazioni da parte degli utenti, evidenziando la gravità del fenomeno nel panorama digitale attuale.

? Cosa sapere Le frodi sui social media raggiungono 2,1 miliardi di dollari nel 2025 secondo la FTC.. Le truffe finanziarie su Facebook e WhatsApp hanno sottratto 1,1 miliardi di dollari agli utenti.. Le perdite causate dalle frodi digitali sui canali social sono balzate a 2,1 miliardi di dollari nel corso del 2025, evidenziando un incremento di otto volte rispetto ai periodi precedenti secondo i dati della FTC. Il rapporto emerso questa mattina rivela come le piattaforme di interazione sociale siano diventate il terreno preferito per i criminali informatici. Circa il 30% delle segnalazioni relative a danni economici indica che il contatto iniziale con i truffatori è avvenuto proprio tramite i social network.🔗 Leggi su Ameve.eu

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