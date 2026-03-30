Rimborso Amazon da 51 dollari o trappola digitale? La truffa che mette a rischio soldi e informazioni sensibili

Un assegno di 51 dollari accompagnato da una lettera in inglese, che menziona la Federal Trade Commission e un presunto accordo con Amazon riguardo a una causa sul servizio Prime, sta circolando tra i destinatari. La comunicazione, consegnata a mano, solleva dubbi sulla sua autenticità, alimentando sospetti di truffa digitale volta a mettere a rischio denaro e dati personali.

Un assegno da 51 dollari, apparentemente legittimo, consegnato a mano con una lettera in inglese che cita la Ftc e persino l’accordo con Amazon per la causa sul pacchetto Prime. Dietro questa mossa studiata nei dettagli si nasconde una truffa sofisticata, scoperta da una donna di Formigine e segnalata dall’ Adiconsum di Modena e Reggio Emilia. “Esiste realmente una causa che dà diritto al rimborso ma riguarda solo i clienti degli Stati Uniti. Potreste perdere dei soldi e regalare i vostri dati personali”, avverte l’associazione. Come riportato dal Corriere della Sera, la vicenda ha avuto inizio mercoledì 25 marzo, quando un giovane italiano, ben vestito, ha consegnato alla donna una busta commerciale chiedendo solo conferma del nome e poi andando via. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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