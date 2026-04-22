A Roma si sono svolti i lavori della prima Conferenza nazionale antifrode, focalizzata sulla gestione delle entrate fiscali provenienti da dogane e monopoli. Durante l'incontro è stato evidenziato come la lotta alle frodi richieda strumenti tecnologici avanzati e strategie operative efficaci. La discussione ha riguardato anche investimenti di 88 miliardi di euro per rafforzare le misure di sicurezza digitale e prevenire le attività illecite nel settore fiscale.

A Roma, i lavori della prima Conferenza nazionale antifrode hanno messo in luce come la gestione delle entrate fiscali legate a dogane e monopoli sia diventata una sfida tecnologica e operativa di primissimo piano. Il viceministro all’Economia, Leo, ha aperto il confronto evidenziando un flusso di risorse verso le casse dello Stato che sfiora gli 88 miliardi di euro, una cifra che deve essere protetta da sofisticate strategie di controllo per garantire la tenuta dei conti pubblici e la sicurezza dei cittadini. I numeri che emergono dal vertice delineano un quadro economico estremamente vasto e diversificato. Nel corso del 2025, si è registrato infatti un incremento del 1,73% rispetto ai periodi precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blindati 88 miliardi: la nuova sfida digitale contro le frodi

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