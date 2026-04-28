Negli ultimi mesi si registra un primo leggero calo nel numero di giovani italiani che trascorrono molto tempo sui social media. Dopo anni di utilizzo intensivo, alcuni giovani mostrano segnali di riduzione dell’attività online. La situazione si verifica in un momento in cui si parla di saturazione e di desiderio di disintossicazione digitale. I dati indicano un cambiamento nelle abitudini di utilizzo dei social tra questa fascia di età.

Sembrava un binomio indissolubile, invece ecco che arriva il primo lieve calo dei giovani italiani sui social. Attenzione, tra i ragazzi di 14-29 anni i social network restano un must, tuttavia si assiste a una leggera contrazione. Una notizia che arriva a 40 anni dal primo collegamento italiano a Internet, che ha segnato l’ingresso del Paese nella Rete globale. Ma di che numeri parliamo? Il 74,8% dei giovani dichiara di utilizzare Instagram (-3,3% nel 2024); il 76,9% usa YouTube (contro il 77,6% dell’anno precedente), mentre regge ancora TikTok con il 64,5% (erano il 64,2%). A dircelo è il 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis, realizzato con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, Mediaset, Rai e Tv2000, presentato oggi a Roma da Andrea Toma, Responsabile Area Economia, lavoro e territorio del Censis.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Social e giovani italiani, tra saturazione e voglia di detox

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