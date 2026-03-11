Voglia di sport | numeri impressionanti tra i giovani praticanti

Nel Comune vicino a Padova, i giovani praticanti di sport sono numerosi e i dati sono chiari. Le statistiche mostrano un incremento significativo di ragazzi coinvolti in attività sportive, riflettendo una forte presenza di giovani nel mondo dello sport associato. La crescita si nota anche nelle iscrizioni alle varie discipline, che continuano a salire nel tempo. Questi numeri evidenziano un interesse vivo tra i giovani per l’attività fisica.

Il Comune alle porte di Padova crede ad occhi chiusi nello sport associato ai giovani. Le statistiche in tal senso sono d'aiuto. Ad Albignasego l’84% delle bambine e dei bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni e il 74% dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni pratica almeno uno sport. La ricerca. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

