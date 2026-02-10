Per l' 80% dei giovani viaggiatori una serie tv vale più di un' agenzia di viaggi Tra la voglia di vivere i luoghi dei propri idoli e la ricerca dello scatto social Millennials e la GenZ stanno trasformando il modo di scoprire il mondo

Oggi, quasi l’80% dei giovani preferisce seguire le serie TV per decidere dove andare in vacanza, piuttosto che affidarsi alle agenzie di viaggio. Questi ragazzi vogliono vivere i luoghi dei loro personaggi preferiti o scattare foto da condividere sui social. La tendenza sta cambiando il modo di scoprire il mondo, lasciando alle spalle i metodi tradizionali come cataloghi e consigli di amici.

C ’è stato un tempo in cui la meta delle vacanze si sceglieva sfogliando cataloghi, riviste o seguendo il consiglio di un amico. Nel 2026, la bussola dei viaggiatori è cambiata radicalmente: oggi, piace molto seguire le inquadrature di un drone o le ambientazioni delle proprie serie preferite. Questo fenomeno ha un nome preciso: si chiama Set-jetting. In sostanza, è il turismo cinematografico moderno, dove la trama di una serie di successo diventa la migliore agenzia di viaggi possibile. Effetto “White Lotus”, dalle Hawaii alla Sicilia (e oltre): il boom del turismo di lusso sull’onda della serie tv X Leggi anche › Vacanze in Italia? L’ispirazione arriva da film e serie tv “Made in Italy” Set-jetting, viaggiare sulla scia delle serie preferite. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sara Mariani, giornalista Rai, riflette sulla propria esperienza di viaggio, sottolineando come spesso si segua un percorso prestabilito in cerca di autenticità.

L'Australia diventa il primo paese al mondo a vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, a partire dal 10 dicembre 2025.

