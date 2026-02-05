Donazione di abbigliamento tecnico per il soccorso della Croce Rossa

A Bologna, Nutrilife Srl ha consegnato un grande quantitativo di abbigliamento tecnico alla Croce Rossa. La donazione mira a sostenere il lavoro dei volontari durante le emergenze. La consegna si è svolta nella sede del Comitato locale, dove rappresentanti di Nutrilife hanno consegnato i capi destinati alle squadre di soccorso. La Croce Rossa ha ringraziato l’azienda per il gesto concreto, che aiuterà a equipaggiare meglio chi si impegna in prima linea.

**Un abbigliamento tecnico donato alla Croce Rossa: Nutrilife sbarca a Bologna con un gesto solidale** A Bologna, nella sede del Comitato della Croce Rossa Italiana, è arrivato un importante contributo da parte di Nutrilife Srl, azienda leader nel settore dell'abbigliamento tecnico per gli sport. La donazione, che riguarda capi sportivi destinati soprattutto al tennis, è stata devoluta a favore di una rete di solidarietà e di supporto alle persone in condizioni di fragilità economica e sociale. Il gesto, significativo sia per il valore materiale sia per l'impegno sociale, punta a rafforzare il tessuto umano e sociale del territorio bolognese.

