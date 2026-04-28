Un bagnino di salvataggio di Gabicce Mare è anche il fondatore di una società di soccorso e insegna presso la Federazione italiana salvamento acquatico. La sua attività si svolge quotidianamente nelle acque della località, dove si occupa di intervenire in situazioni di emergenza in mare. La sua presenza è costante e il suo ruolo è riconosciuto come fondamentale per la sicurezza dei bagnanti.

GABICCE MARE (Pesaro-Urbino) È un bagnino di salvataggio ma è anche il fondatore di Nemo, società di salvataggio di Gabicce Mare e docente della Federazione italiana salvamento acquatico. Paolo Bratti ha una lunga esperienza in mare, ha iniziato come bagnino di salvataggio nell’86, poi ha fatto esperienza nella Croce Rossa, infine ha creato Nemo e oggi fa parte anche del soccorso alluvionale per l’Emilia-Romagna. Negli anni è stato protagonista di "centinaia di interventi tra Gabicce Mare, Fiorenzuola di Focara e nel tratto della falesia tra Gabicce e Pesaro". Con il suo gruppo Nemo opera in collaborazione con la Guardia costiera e il 118 e gestisce sulla spiaggia di Gabicce Mare 10 postazioni di soccorso, 1 a Cattolica e 1 a Fiorenzuola di Focara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Soccorsi in mare: "Sotto pressione e sempre pronti"

Waiting for my widowhood I’m a mystic master who saved the tycoon! Now, his billions are mine!

Notizie correlate

Chivu "La pressione c'è sempre, ma siamo pronti per la Fiorentina""Bastoni non è disponibile, sarà lo staff medico dell'Italia a valutarlo", dice il tecnioco dell'Inter MILANO - Vigilia importante per l'Inter,...

Disuguaglianze record e democrazia sotto pressione: l’Italia sempre più divisaUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Soccorsi in mare: Sotto pressione e sempre pronti; Guerra all’Iran e politiche anti Ong mettono a rischio i soccorsi in mare; Se la costa brucia e l’unica via di fuga è il mare: esercitazione sul litorale di Otranto; Distopia Ue: in 110 criminalizzati per l’aiuto ai cittadini stranieri.

Liratv. . Tragedia sulla Cilentana: investita mortalmente una donna "Investimento mortale sulla Cilentana, vittima una 46enne georgiana. Inutili i soccorsi, la donna é morta sul colpo" Continua a leggere sul nostro sito! #carabinieri #cilentana #indagini # - facebook.com facebook

L’incidente intorno a mezzogiorno di lunedì 27 aprile: inutile l’intervento dei soccorsi. Illeso il conducente, un uomo di 31 anni. Carabinieri al lavoro per chiarire la dinamica. x.com