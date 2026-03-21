Il tecnico dell'Inter ha dichiarato che la pressione è costante, ma la squadra si sente preparata per la sfida contro la Fiorentina. Ha aggiunto che Bastoni non è disponibile a causa di un infortunio e sarà lo staff medico dell’Italia a valutarlo. La trasferta di domani rappresenta un appuntamento importante nel calendario della squadra nerazzurra.

"Bastoni non è disponibile, sarà lo staff medico dell'Italia a valutarlo", dice il tecnioco dell'Inter MILANO - Vigilia importante per l'Inter, attesa dalla trasferta in casa della Fiorentina in un momento chiave della stagione. Cristian Chivu ha presentato la sfida con un messaggio chiaro: concentrazione totale, nessun alibi e la consapevolezza che ogni partita da qui alla fine avrà un peso importante. "Arriviamo bene a questa partita, siamo consapevoli di che gara si tratta e siamo pronti per affrontarla", ha detto l'allenatore nerazzurro in vista del match in programma domani sera al Franchi. "Conte ha parlato di pressione? Il calcio è pressione, nessuno ha mai escluso le squadre che inseguono. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chivu "La pressione c'è sempre, ma siamo pronti per la Fiorentina"

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