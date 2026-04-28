Soave Street Food Festival

Dal 30 aprile al 3 maggio, il borgo medievale di Soave ospiterà il Soave Street Food Festival, un evento che si svolge presso il Foro Boario. L’appuntamento, uno dei più attesi della primavera, offrirà diverse occasioni di degustazione e intrattenimento legate alla cucina di strada. La manifestazione è prevista nel centro storico e coinvolge numerosi espositori e operatori del settore alimentare.

Nel borgo medievale di Soave torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera: il, in programma dal 30 aprile al 3 maggio presso il Foro Boario. Per quattro giorni, il centro della cittadina scaligera si trasformerà in uno spazio dedicato all’incontro tra.🔗 Leggi su Veronasera.it Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 2 di 3 Notizie correlate Orzinuovi: Street Food FestivalSarà Piazza Garibaldi a trasformarsi per l’occasione in una grande area food all’aperto, animata da colorati food truck e cucine su ruote pronti a... Villamusic Street Food FestivalDal 30 aprile al 3 maggio Villafranca di Verona ospita la quinta edizione di , una manifestazione che negli ultimi anni si è ritagliata uno spazio...