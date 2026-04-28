Snack cartello segreto nella GDO | sanzione da 23 milioni di euro

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di multare con una sanzione complessiva di 23 milioni di euro tre aziende operanti nel settore degli snack. Secondo le indagini, le imprese avevano stipulato un accordo nascosto che influenzava i rapporti di distribuzione nei punti vendita della grande distribuzione organizzata. Questa pratica ha impedito una concorrenza libera nel mercato degli snack confezionati.

? Cosa sapere Antitrust sanziona Amica Chips, Pata e Preziosi Food per 23 milioni di euro.. L'accordo segreto tra le aziende manipolava la distribuzione di snack nella GDO.. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto sanzioni per un totale di 23.298.147 euro a Amica Chips S.p.A., Pata S.p.A. e Preziosi Food S.p.A. per aver attuato un accordo segreto volto a manipolare la distribuzione di snack salati nei canali della grande distribuzione organizzata. L’indagine dell’Antitrust ha messo in luce come le tre imprese abbiano coordinato le proprie strategie commerciali con l’obiettivo di spartirsi i mercati di riferimento. Tale...🔗 Leggi su Ameve.eu

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